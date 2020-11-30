شكرا لقرائتكم خبر عن راؤول خيمينيز يفقد وعيه في مباراة فوز ولفرهامبتون على أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض مهاجم ولفرهامبتون،المكسيكي راؤول خيمينيز لإصابة خطيرة في رأسه، في الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام أرسنال الأحد في ستاد الإمارات ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز"الذئاب" 2-1 للمرة الاولى في ملعب "المدفعجية" بعد 41 عاما.

وسجل لولفرهامبتون بيدرو نيتو(27) ودانييال بونيسي(42)، ولأرسنال البرازيلي غابريال ماغريس(30).

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 17 نقطة ،مقابل 13 لأرسنال.

واصطدم خيمينيز برأس مدافع أرسنال البرازيلي دافيد لويزليسقط اللاعبان أرضاً،ثم استطاع لويز النهوض واستكمل اللقاء قبل ان يخرج في الشوط الأول، بينما بقي المهاجم المكسيكي على الأرض فاقداً وعيه لينقل إلى المستشفى على وجه السرعة،حيث استعاد وعيه هناك.

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