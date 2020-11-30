شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: حماية الوطن تستلزم منا جميعاً بقاء أعيننا ساهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المستشار عصام الحميدان النائب العام ‏لإمارة دبي: ستظل أرواح الشهداء حاضرة في نفوسنا وراسخة في ذاكرة الوطن وومضة تلوح في سماء الإمارات، فأضحت مآثرهم تغمرنا في كل إنجاز وفي كل محفل وفي كل مستقبل مشرق لدولتنا الحبيبة ولأبناء هذا الوطن، حفظ الله قادتنا وأولياء أمورنا وأدام على وطننا الأمن والاستقرار والنماء.

الشهادة شرف

قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يوم الشهيد يعكس أروع صور التلاحم الوطني والترابط الحقيقي بين القيادة والشعب. ففيه نستذكر ذكرى الأبطال ونغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن والانتماء له، ونشجعهم على تقديم كل غالٍ ونفيس مقابل عزته وإبقاء رايته خفاقة بين الأمم. ينبغي أن نعلم أبناءنا أن الشهادة شرف لا يناله إلا الشجعان والأبطال. وبحماية وطننا يبقى شعبنا آمناً مطمئناً طالما كان له أبطال تحميه».

مصدر إلهام

قال فهد الرئيسي، المدير التنفيذي ل «ورشة حكومة دبي»: نقف إجلالاً وإكباراً لأرواح أبناء الإمارات الذين لبوا نداء الواجب بشجاعة، ونذروا حياتهم فداء للحق. ونستذكر بفخر واعتزاز بطولاتهم والأمثلة المشرفة التي ضربوها في التضحية والولاء والجود، فالجود بالنفس أعلى غاية الجود. ونجدد عهدنا بالمضي قدماً في بناء وطننا، مستلهمين من تضحيات شهدائنا التي تمثل مصدر إلهام لنا لتوحيد الطاقات.

أسر الشهداء أولوية

قال الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية: «نستذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز أبناء الوطن البررة الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الوطن وعزته ورفعة شأنه أثناء أداء مهامهم الوطنية في جميع المجالات، وقدموا بذلك مثالاً مُشرفاً للانتماء للوطن والولاء لقيادته. والاهتمام بأسر الشهداء كان ولا يزال أولوية قصوي لدى قيادتنا الرشيدة، لأنهم يشكلون القدوة والمثل للأجيال ونبراساً لهم».

عهد على الوفاء

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «شهداؤنا جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء والإيثار والتضحية وأنبل أمثلة العطاء؛ حيث جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في الميادين العسكرية والإنسانية بكل شجاعة وبسالة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته وصون مكتسباته ونصرة الحق وحماية الأمن والسلام. ونفتخر بالمواقف النبيلة والتاريخية للقيادة الرشيدة. ونعاهد الله تعالى أن نظل دائماً جنوداً أوفياء لهذا الوطن المعطاء، ونؤكد استعدادنا لتلبية نداء الواجب في أي وقت».

صون المقدرات

قال القاضي الدكتور جمال السميطي المدير العام– معهد دبي القضائي: «إنها مناسبة غالية تعلي شأن الوطن والمواطن. باحتفائنا بشهدائنا الذين ارتقوا في ساحات المجد وميادين الواجب، نؤكد جميعاً انتماءنا لهذه الأرض، وحرصنا على صون مقدراتها، والذود عنها في جميع المجالات. إنه يوم يأتي كل عام محملاً بالقيم التي أرساها الآباء المؤسسون، ونقلوها بأمانة وإخلاص للأجيال المتعاقبة. إنها القيم ذاتها التي حملها شهداؤنا الأبرار أمانة في أعماقهم، ليضحوا من أجلها بأرواحهم فداء للوطن».

غايات نبيلة

قال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي- مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب:

إن تضحيات شهدائنا تمثل أعلى قيم التفاني والإخلاص، ليظل الوطن عزيزاً مجيداً، وصونه من مختلف أشكال المخاطر، كي يواصل مسيرته نحو التقدم والازدهار.

إن هؤلاء الشهداء الذين قضوا في ميادين الواجب يمثلون فخراً لنا جميعاً، كيف لا وقد قدموا أرواحهم ودماءهم لغايات نبيلة باسم الوطن وفداء له، ليكونوا لنا قدوة لمعاني الانتماء الحقيقي والوطنية الصادقة.

استذكار البطولات

قال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن الجود بالنفس هو أعلى درجات التفاني والإخلاص للوطن. وليس هناك ما هو أعظم من أن يجود الإنسان بنفسه من أجل تحقيق حلم وطنه في الرفاهية والتقدم والاستقرار. إن يوم الشهيد تجسيد لاعتزاز هذه القيادة بشهداء الوطن، واستذكار بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعته والذود عنه بإقدام وشجاعة، وتخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية.

محفورة في الوجدان

قال طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي: «يأتي يوم الشهيد، لنُحيي في قلوبنا ذكرى شهدائنا الأبرار الذين لبوا النداء بالدفاع عن الحق والشرعية، واحتفاء بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها، وإننا في هذا اليوم نستذكر بطولات أبنائنا البررة، وتضحيات شهداء الوطن بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات الوطن ووجدان أبناء الإمارات، وإننا نجدد اليوم العهد على تخليد ذكراهم».

أروع الأمثلة في البذل

قال أحمد بن مسحار، الأمين العام ل«اللجنة العليا للتشريعات»: «نستذكر اليوم بفخر واعتزاز بطولات أبناء الإمارات الذين لبوا نداء الواجب وقدموا النفس والنفيس في سبيل إحقاق الحق وإعلاء راية العدل، مقدمين أروع الأمثلة في البذل والتضحية والعطاء وهم يستمدون العزيمة من قيادتنا الحكيمة. وفي هذا اليوم نقف إجلالاً وإكباراً لشهدائنا الأبرار الذين كانوا على قدر المسؤولية والثقة التي منحتها لهم قيادتنا الرشيدة».

تضحيات خالدة

قال محمد عبدالله الجرمن، الرئيس التنفيذي لمواصلات الإمارات: «إن أغلى ما يملكه الإنسان هو روحه ونفسه، وتضحيات شهدائنا البواسل ستظل باقية في القلوب وحاضرة في سجلات الخلود. واحتفاؤنا بيوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر من كل عام يمثل محطة من محطات استذكار عطاء كل من قدم حياته ودمه من أجل وطنه والذود عنه. وهو أيضاً تثمين لاهتمام دولتنا برد الجميل للشهداء الأبرار والوفاء لهم عبر دعم أسر الشهداء وذويهم، والاعتزاز ببسالتهم وصمودهم».

كل مواطن جندي

الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «هذه المناسبة الوطنية تشكل مصدر فخر واعتزازاً لكل إماراتي؛ لأنها ترتبط بالذود عن مبادئ الوطن الراسخة، وقيمه النبيلة التي غرسها الآباء المؤسسون، وقام على حمايتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتبقى رايته عالية شامخة بشموخ قيادته الرشيدة، وشعبه الوفي. ويوم الشهيد دعوة تتجدد للجميع، لأن كل مواطن في موقعه جندي مرابط بتفانيه وإخلاصه على ثغور الوطن».

سنظل على العهد

قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «نستذكر اليوم أولئك الذين قدموا أسمى ما يملكون، تكريماً لشجاعتهم في ميادين الواجب، كيف لا وقد نالوا من المولى عز وجل، أرقى المراتب خالدين في الجنان. لقد قدم شهداؤنا أرواحهم فداء لوطنهم، وصوناً لعزته وكرامته، وحماية لمكتسباته ومبادئه، فاستحقوا منا اتخاذهم نماذج تقتدي بها الأجيال القادمة. رحم الله شهداءنا الأبرار، وجزاهم عنا خير الجزاء، وسنظل على العهد الذي تركوه أمانة بين أيدينا، كي تبقى راية الوطن شامخة خفاقة أبد الدهر».

أسمى معاني المجد

قال الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيها دولة الإمارات، قيادة وشعباً، عن فخرها وتقديرها واعتزازها بعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار. ويعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وحرصها على تكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً، ولأن يكون هذا اليوم الوطني يوم فخر، يحمل أسمى معاني المجد والبطولة والوفاء والولاء والانتماء للأرض والقيادة، ومناسبة نُذكر فيها الأجيال القادمة بدور الشهداء في خدمة الوطن وإعلاء كلمته».

رجال عاهدوا فصدقوا

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز اليوم ونحن نحيي ذكرى شهدائنا الأبرار. وفي يوم الشهيد، نثمّن بطولات أبناء الإمارات الذين أثبتوا بأنهم أوفياء، وقدموا الغالي والنفيس في سبيل صون عزة ورفعة دولتنا. ونتوجّه بالشكر والتقدير والعرفان لذوي شهدائنا الذين صنعوا رجالاً عاهدوا فصدقوا وكانوا أوفياء للوطن الغالي وقيادته الحكيمة».

تحية حب وسلام

قالت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: «إن يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن الوفاء والعرفان لشهداء الوطن الأبطال الذين نذروا أنفسهم في سبيل الوطن، والشهداء هم مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات وللأجيال القادمة. ونرفع تحية حب وسلام لشهداء الوطن البواسل، وصلوات صادقة لأرواحهم الطاهرة التي قدموها رخيصة فداء للوطن وعزته. نُحيي مع دولتنا هذا اليوم تعبيراً عن عظمة ما قدمه الشهداء، وتخليداً لعطاءاتهم».

أروع قصص الوفاء

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن شهداء الوطن جسدوا بتضحياتهم أصدق معاني البطولة والعزة والكرامة، وأكدوا ببذل دمائهم الطاهرة حبهم لوطنهم وعشقهم لترابه. ويوم الشهيد يوم نقف فيه وقفة إكبار وإجلال لتضحيات أبطالنا في جميع الميادين والساحات، ونتذكر فيه أبطالاً سطروا أروع قصص الوفاء، وأكدوا بعطاءاتهم أن دولة الإمارات ستبقى حصناً منيعاً وقلعة شامخة لا ينال منها الأعداء، وستبقى القوة التي تدافع عن المظلوم وتنصر الحق».

مواصلة الجد وهمة

قال المهندس حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي: «يوم الشهيد مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني وقيم التضحية والبذل والعطاء، وعطاءات شهداء الوطن وتضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، لتقتدي بها الأجيال، وإن خير تكريم وتقدير لأبطالنا في هذا اليوم هو مواصلة العمل بجد وهمة عالية للحفاظ على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في كافة الميادين، والاستمرار في جهود التنمية لبناء مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة».

نماذج فخر

قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نستذكر اليوم بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات، وهذه التضحيات ستبقى خالدة في ذاكرتنا وعنواناً مشرقاً في تاريخنا يلهم أجيالنا القادمة معنى التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، وكلنا فخر بأسر أبطالنا وشهدائنا الذين سيبقون في قلب شعب الإمارات نماذج فخر في حب الوطن والدفاع عنه».

نستمد العزم

قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «شهداء الإمارات مصدر فخرنا واعتزازنا ومن تضحياتهم نستمد العزم والقوة والإرادة، فقد سطروا في التاريخ صفحات خلدت ولاءهم وانتماءهم وحبهم لوطنهم. وقيادتنا الحكيمة بذلت قصارى جهدها في الحفاظ على الوطن وتحقيق نهضة شاملة تدعم وحدته لتبقى راية الإمارات عالية وشامخة بين الأمم. ونقول لكل أسرة لها شهيد.. أنتم مصدر فخر لنا، وسيسرد التاريخ سيرة أولادكم أبناء الإمارات الذين ضربوا أروع الأمثلة في الحفاظ على أمن الوطن».

الذود عن الوطن بإقدام

قال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي: «أحيّي في ذكرى يوم الشهيد، أرواح أبطالنا الميامين من جنود الإمارات البواسل، الذين سطروا بدمائهم أروع الأمثلة في الإقدام والدفاع عن الوطن ومكتسباته ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الأشقاء المظلومين وحمايتهم، أولئك الأبطال الذين بذلوا أغلى ما عندهم من أجل رفعة الوطن والذود عنه بإقدام، وشجاعة، وقدموا أرواحهم في سبيله. إن تضحيات الشهداء الأبرار بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن، ووجدان أبناء الإمارات إلى أبد الآبدين».

صفحات من البطولات

قال مطر محمد الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «شهداؤنا الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها، وستبقى شاهداً على روح الفداء، هي مصدر فخر واعتزاز لقيادة وشعب دولة الإمارات، سطروا بتضحياتهم صفحات من البطولات في الذود عن أرض الوطن والدفاع عن مكتسباته، ووحدة وتماسك أمتنا العربية والإسلامية ضد كل من يتربص بها. ودولة الإمارات، تقدم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس من أجل الذود عن تراب الوطن العربي».

يعني تخليداً لثلة مضحين

قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يوم الشهيد، يعني تخليداً لثلة من رجالات الوطن الذي ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها، ليس بتنظيم المراسم والفعاليات المتنوعة فقط؛ بل تكريساً لحب الوطن، وإلهاماً لنا لبذل كل التضحيات، كل في موقعه، سواء كان موظفاً أو جندياً أو طالب علم أو غيرهم. ومنذ أن ارتقى الشهيد الأول في 30 نوفمبر 1971، أدركت الإمارات، قيادة وشعباً، أن حماية الوطن تستلزم منا جميعاً بقاء أعيننا ساهرة صوناً لترابه، ومواجهة للتحديات التي قد تعترض مسيرته، لمواصلة البناء والتقدم والازدهار، والوصول إلى أهدافنا وتحقيق طموحاتنا».

أرواح طاهرة

أعرب الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، عن فخره واعتزازه بيوم الشهيد ورمزيته لأبناء الوطن بشكل عام، وللشهداء وذويهم بشكل خاص، وقال:«نتذكر بكل الفخر والتقدير هؤلاء الفتية البررة، ممن قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن الغالي وقضايا الإنسانية، شهداء الإمارات الأبرار بذلوا أرواحهم الزكية ليعيش وطنهم عزيزاً آمناً مطمئناً، وسطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر دولة الإمارات».

مكانة الوطن

أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يوم الشهيد يجسد رمزاً للتلاحم الوطني بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة سعياً نحو رفعة مكانة الوطن تحت راية ومظلة وطنية واحدة، مشيراً إلى أن يوم الشهيد يمثل عهداً جديداً وشعوراً بالاعتزاز والفخر بهذا اليوم، كما يشعرنا بالاعتزاز كونه يوماً وطنياً تخلد فيه تضحيات وبطولات شهدائنا البررة وستخلد في صفحات التاريخ المشرقة بمداد من نور وعطاء كنبراس لنا وللأجيال المقبلة.

وقفة وطنية

قال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: «يوم الشهيد يوم وطني تُعبر فيه دولة الإمارات عن تقديرها لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نُصرة الحق ودفاعاً عن الوطن، وهو بمثابة رد الجميل لهم ولأسرهم.

صور راسخة

أكد خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، أن أبناء الإمارات قدموا دماءهم الطاهرة فداءً وواجباً لحماية الإمارات، فنالوا نعمة الشهادة في سبيل الله وجنان الخلد، وأن «يوم الشهيد» هو مناسبة تاريخية لجميع أبناء دولة الإمارات ومصدرٌ للفخر والاعتزاز بما قدمه شهداء الوطن البواسل من تضحيات وعطاءات في الميادين العسكرية والمدنيّة والإنسانية.

يوم لتربية الأجيال

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن يوم الشهيد مناسبة لتعليم الأجيال وتربيتهم على أهمية الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة والعمل على غرس قيمة العطاء والتضحية من أجل الوطن من أجل دولة الإمارات وأن تتكاتف جهود المعنيين في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية لإكساب النشء تلك القيم وزرعها في نفوسهم من أجل تراب الوطن والذود عنه.

تراب الوطن

قال سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة: في يوم الشهيد «نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مكتسباته، كي تظل راية الإمارات عالية خفاقة، شاهدة على تضحيات أبطال سطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن الغالي».

سجل من ذهب

عبر محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عن اعتزاز دولة الإمارات قيادة وشعباً بيوم الشهيد، مؤكداً أن تضحيات شهداء الوطن وسام شرف يزيد صدور الجميع تقديراً لتضحياتهم، مشيراً إلى أن شهداءنا الأبطال سيذكرهم الجميع بمداد في سجل من ذهب تقديراً لعطائهم .

قيم التضحية

أكد سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن يوم الشهيد، يمثل ذكرى وطنية عظيمة نوجه من خلالها تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار، الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مجسدين بأمانة أسمى قيم التضحية والشهادة والعطاء، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد عمق تلاحمنا الوطني وقوة اتحادنا.

جنود مرابطون

قال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: إن التضحيات التي سطرها شهداؤنا الأبطال في ميادين العزة والكرامة مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لنا جميعاً، فهي درس للأجيال المتعاقبة، يغرس فيهم الانتماء والولاء، والاعتزاز بالواجب الوطني، ويؤكد أننا جميعاً جنود مرابطون لحماية الوطن.

عز وإباء

أكد العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أن يوم الشهيد يوم لإحياء ذكرى أبناء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحق، ويوم لتخليد ذكرى هؤلاء الأبطال الذين شمخت نفوسهم إلى العلياء بكل عز وإباء في سبيل إعلاء كلمة الحق، والذود عن حمى الوطن.

ملاحم ومعانٍ

قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: «نحتفي سنوياً بيوم الشهيد لنستذكر بكل الفخر والاعتزاز أبناءنا البررة، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن الغالي وقضاياه الإنسانية، وسطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء».

الانتماء للوطن

أكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن يوم الشهيد هو يوم فخر واعتزاز نستذكر فيه بطولات شهدائنا الأبرار الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مشيرة إلى أن إحياء هذه المناسبة الوطنية يعكس تقدير قيادتنا لشهدائنا الأبرار وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والولاء والانتماء للوطن.

حماة الاتحاد

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد ذكرى وطنية تكرم فيها الإمارات شهداء الوطن المخلصين الذين استشهدوا من أجل الدفاع عن الوطن وصون الأرض، واصفاً جنود الإمارات البواسل بأنهم حماة الاتحاد ومصدر فخر واعتزاز كل أبناء دولة الإمارات.

ستظل نبراساً تضيء

قال عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها شهداء الوطن الأبرار، الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم أسمى صور البذل والعطاء والتضحية؛ دفاعاً عن الحق والوطن، مؤكداً أن دماء الشهداء ستظل نبراساً تضيء لنا وللأجيال القادمة معاني الفداء والبذل.

نماذج مشرِّفة

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات ويمثل يوم الشهيد، قيم التضحية والفداء ويوم فخر واعتزاز بالأبطال الذين قدَّموا لنا دروساً في التضحية، ونماذج مشرِّفة وخالدة في الذاكرة وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والدفاع عن قيم العدل والإنسانية.

عنوان للكرامة

قال راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى إن قيادة الدولة الرشيدة تحرص على الوقوف إلى جانب أسر الشهداء، وتبادلهم الوفاء بالوفاء، وهم عنوان للكرامة والبسالة المتأصلة في نفوس أبناء الوطن، مضيفاً إلى أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها، عطاء وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم ودماءهم الغالية من أجل الوطن ورفعته.

أحرف من نور

قال سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، نفتخر كل عام بمناسبة يوم الشهيد، وما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات في سبيل رفعة دولتنا، فلقد سطر شهداء الوطن أسماءهم بأحرف من نور في تاريخ الإمارات، فأي عطاء وتضحية بعد الشهادة، فالمناسبة لها طابع خاص في نفوسنا نُحيي خلالها بطولات وتضحيات لجنود نالوا شرف الشهادة.

نماذج العطاء

قال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان: «أسمى نماذج العطاء والتضحيات نستذكرها في يوم الشهيد، فالمناسبة تبعث على الفخر والاعتزاز بما قدمه شهداء الوطن الأبرار في ميادين العزة والكرامة للدفاع عن أمن الإمارات لتبقى راية دولتنا عالية خفاقة».

امتنان واعتزاز

أكد المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لهيئة النقل عجمان أن دولة الإمارات بقيادتها وشعبها فخورين بأبطالها البواسل، فإحياء ذكرى يوم الشهيد لهي فرصة للتعبير عن الامتنان والاعتزاز لما قدمه الجنود الشجعان وتعدّ تخليداً لذكراهم وعرفاناً بتضحياتهم في الميادين العسكرية.

معاني التضحية

أكد سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي أن يوم الشهيد، هو يوم خالد في تاريخ دولة الإمارات، نستذكر فيه تضحيات أبطال قواتنا المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم دفاعاً عن الحق ونصرة المظلومين، وكذلك تضحيات جنودنا البواسل في معركة الشرف على أرض اليمن.

عظيم الفخر

قال المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة: يُعد «يوم الشهيد» مناسبةً وطنيةً عزيزة على قلوبنا جميعاً، نستذكر خلالها تضحيات جنودنا البواسل، ونحتفي ببطولاتهم في ميادين العزة والمجد والكرامة، ونعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز بأبناء الإمارات البَرَرة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والبذل، وضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وارتقوا شهداءَ أثناء تأدية واجبهم المقدس.

قيم أصيلة

قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعكس أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء، وحب الوطن كقيم أصيلة ومتوارثة في المجتمع الإماراتي، فأبناء الإمارات مستعدون دائماً لتقديم أغلى ما يملكون فداء لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة».

فداء للوطن

قال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن إن يوم الشهيد هو يوم فخر وعزة وذكرى لكل إماراتي، حيث تحتفل دولتنا بأبنائها البواسل الذين قدموا دماءهم الطاهرة وأرواحهم الزكية فداء للوطن وعزته وكرامته.

قدوة ونموذج

قال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن يوم الشهيد مناسبة جليلة للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من بطولات وتضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة التي زرعها القائد المؤسس والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويعد فرصة لإحياء ذكرى جنودنا البواسل لتقديم القدوة والنموذج للأجيال القادمة وتعريفهم بمفهوم التضحية في سبيل الوطن.

تكريم وتخليد

قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الإمارات قدمت نخبة من أبنائها ليرتقوا شهداء في سبيل رفع راية الحق والحفاظ على أمنها واستقرارها، وإن الاحتفال بيوم الشهيد، هو أسمى تكريم وتخليد لأرواح الرجال الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن.

عظمة الشهادة

أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى أن يوم الشهيد يشكل ملحمة وطنية للفخر بالأبطال ومصدراً للشجاعة والحرص على الارتقاء بالوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجله، مضيفاً أنه يمثل فخراً لكل إماراتي نظراً لما يعكسه اليوم من عظمة الشهادة.

هامات الوطن

أكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أن يوم الشهيد يعد تخليداً لشهداء البلاد وعرفاناً بتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الوطن، كما أن يوم الشهيد يوم خالد في تاريخ دولة الإمارات بعد أن رفع الشهداء هامات الوطن من خلال تضحياتهم الغالية التي قدمها للوطن وبذلوا وقدموا أرواحهم ودماءهم لنصرة الحق.

مناسبة غالية

قالت عائشة الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالإنابة، إن يوم الشهيد يرسخ أسمى المفاهيم الوطنية والفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن المخلصين، كما يمثل مناسبة غالية، مشيرة إلى أن بطولات شهداء الإمارات الأبرار هي محل تقدير القيادة والحكومة وجميع أبناء الإمارات الذين يقفون جميعاً وقفة إجلال وإكبار لهؤلاء الشهداء الذين دافعوا عن الوطن ورايته الخفاقة.

حمد بن ركاض: يوم ارتفعت فيه الهمم

قال الشيخ حمد بن ركاض بن سالم: «ها نحن نستلهم من بطولات أبناء الوطن ونستذكر جميل أفعالهم، فالثلاثين من نوفمبر يوم الشهيد، يوم ارتفعت فيه الهمم والهامات، يوم تُروى فيه أمجاد الرجال الحاضرين وإن غابت أجسادهم، هم شهداؤنا، هم من ارتقوا سنام المجد وهامات العلى، وضربوا أروع الأمثال في التضحيات والوفاء في سبيل الوطن وقيادته وشعبه».

وأضاف: «هذا يوم نزف فيه لقيادتنا الرشيدة وشعبها المعطاء الوفي، أسمى معاني الوفاء والإخلاص التي قل مثيلها بين شعوب الأرض، وهي الأساس الراسخ والمتين لإيمان أبناء الإمارات وشهدائها الذين قضوا في ساحات العزة والكرامة وهم يحملون رسالة التسامح ونصرة المظلوم، يذودون عن تراب الوطن وكرامته».