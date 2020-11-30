شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة جواهر: بناء الإنسان عنوان سبق وريادة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بمشاركة كافة الإدارات التابعة له، احتفالية افتراضية عبر الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم الوطني ال49 لاتحاد دولة الإمارات، تضمنت العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية التي حرص من خلالها المجلس على إحياء قيم ومبادئ الآباء المؤسسين لدولة الإمارات، وترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية ولم تمنعها الظروف الراهنة من إحياء هذه المناسبة الغالية.

وشهدت الحفل الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمينة العامة للمجلس، وصالحة غابش مديرة المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس، إلى جانب موظفي المجلس والإدارات التابعة له، وحشد من المتعاملين والشركاء.



النهضة المستدامة

وتم عرض كلمة قرينة صاحب السمو، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي قالت فيها سموها: «إن بناء الإنسان هو عنوان السبق والريادة في الإمارات، حيث التفتت قيادتنا الرشيدة منذ التأسيس، إلى أهمية بناء الإنسان؛ كونه العنصر الأساسي لتكوين النهضة المستدامة والاستثمار في تنمية وتطوير طاقاته وقدراته، ما أسهم في تحقيق دولة الإمارات لسلسلة طويلة من الإنجازات عززت مكانتها المتميزة بين الأمم والشعوب، وجعلتها عنواناً للريادة والابتكار والعطاء في المجالات كافة».

ورفعت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى قرينة صاحب السمو، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

وقالت: «49 عاماً.. مسيرة مجد وتلاحم شعب وعزة وطن، ويوم فريد كتب تاريخ ميلاد دولة الإمارات ومسيرة وطن أسس على الخير والمحبة، مسيرة تعكس قوة التلاحم بين القيادة والشعب، توحدت فيها الجهود واتفقت عليها الرؤى والغايات، حتى أضحت أرض الإمارات، أرض المحبة والسلام وملتقى الشعوب».

منارة مشعة

وأردفت صالحة غابش في كلمتها قائلة: «صباح الخير أيها الوطن، صباح الخير والنور والإنجاز والتقدم والرقي يا أحلى وطن، صباح مملوء ببركة الله تعالى وتوفيقه لقادتنا في مسيرة يشهد العالم بنجاحها في الوصول إلى أرقى المستويات، في الإنجاز والعطاء وبناء الإنسان وقيمة العلاقات الجميلة بين مختلف الثقافات الموجودة على أرض الإمارات».

وفي كلمة مسجلة، قالت موضي بنت محمد الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «وطني الإمارات دائماً إلى العليا معاً، نحلق في فضاءات العز، ونسافر عبر أشرعة الانتماء إليك، نعطيك ولا نفي حقك أبداً».

مسابقات تراثية

وبعث مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس، تهنئة للإمارات من خلال مادة فيلمية تضمنت أوبريتاً غنائياً، كما نظمت إدارة سلامة الطفل وإدارة التثقيف الصحي مسابقات تراثية وثقافية شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور، وتمت استضافة الفنان الإماراتي سيف الغانم الذي ألقى قصائد شعرية في حب الإمارات.

وفي ختام الحفل رفع الحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.