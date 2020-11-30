شكرا لقرائتكم خبر عن منع المسيرات والتجمعات والتقيّد بالإجراءات الوقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
أكد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، حظر المسيرات والتجمعات خلال احتفالات اليوم الوطني 49، واستمرار منع تجاوز الرُكّاب لأكثر من ثلاثة في السيارة الواحدة.
وطالب بتجنب الوقوف فوق سطح المركبة، أو الخروج من نوافذها، أثناء سيرها، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق، وتعطيل حركة السير، وإغلاق الطريق على الآخرين، والوقوف في الأماكن غير المخصصة، وتزويد السيارات بمواد الضجيج، وإدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، أو زوائد تؤثر في الرؤية، واستخدام أنواع الرش من السائق والرُكّاب، وتغطية زجاج المركبة بالملصقات، أو وضع «شمسية» أمامية، لافتاً إلى أنها جميعاً «محظورات» تعرض مرتكبها للمساءلة.
وشدد على فرض الإجراءات الوقائية، خلال اليوم الوطني. داعياً الجمهور للاحتفال بالمناسبة الوطنية العزيزة، والاستمتاع بالأجواء الوطنية دون تعريض صحتهم وسلامتهم للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر منع المسيرات والتجمعات والتقيّد بالإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.