- 1/2
- 2/2
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 198 وفاة و9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الوفياتوالإصابات اليومية، حيث رصدت السلطات الصحية 213 وفاة و12580 في اليوم السابق.
واستقبلت المستشفيات 650 مصابًا جديدًا بالفيروس،مقابل 973 مريضًا يوم السبت، فيما دخل وحدات العناية المركزة نحو 100 مريض مقابل 122 يوم السبت.
يذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 52325، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 2218483.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. تسجيل 198 وفاة ونحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.