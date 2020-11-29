البحرين تدين قصف الحوثيين لقرية في مديرية الدريهمي باليمن

أدانت البحرين بشدة، القصف الذي قامت به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي باليمن، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة التي تتنافى مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية تبرهن على
وأعربت الوزارة عن تعازي مملكة البحرين لذوي الضحايا والشعب اليمني الشقيق، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.
وكان مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت بمقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال في حصيلة أولية، مشيرا إلى أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.
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