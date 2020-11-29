المدعي العام الأرجنتيني يوجه اتهاما لطبيب مارادونا بالقتل غير العمد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 11:18 مساءً - منذ ساعتين

وجهت السلطات الأرجنتينية، اتهاما إلى طبيب نجم كرة القدم، دييغو مارادونا، بـ “القتل غير المتعتمد”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن وكالة تيلام، وتقارير في الصحافة المحلية.

وكان مكتب المدعي العام الأرجنتيني قد فتح تحقيقا في وفاة مارادونا، وأمر بتفتيش ممتلكات، ليوبولدو لوك، وهو الطبيب الشخصي لنجم كرة القدم، الأحد، بحسب وكالة رويترز.

وتوفي مارادونا (60 عاما) بنوبة قلبية، الأربعاء.

وأخذ مكتب الادعاء العام الإفادات من عدة أشخاص بينهم أقارب لماردونا، وهو ما دعا مكتب المدعي العام إلى طلب تفتيش مكتب ومنزل الطبيب لوك.

وكان المحامي وصديق مارادونا، ماتياس مورلا، قد قال الخميس إن “سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا”.

وتوفي مارادونا بسبب “وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب” بحسب تشريح أولي.

وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينوس أيرس، حيث كان يقطن منذ 11 نوفمبر إثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي.

وقال مصدر في العائلة لفرانس برس: “أعلن المدعي العام يوم وفاة دييغو أنه “يجب أن نحدد ما إذا كانوا قد قاموا بعمل صحيح أم لا. قدمت الممرضة (الموجودة أثناء وفاة مارادونا) إفادتها للمدعي العام، ثم قامت بتغييرها. تحدثت أمام التلفزيون لتعلن أنه تم فرضها عليها. هناك تناقض في الإفادة”.

وأفادت النيابة العامة أن “سكرتيرة مارادونا طلبت مساعدة طبية الساعة 12:17 فحضرت سيارة إسعاف من شركة فيدا الساعة 12:28 بحسب شريط من سجلات حي سان أندريس حصل عليه مكتب المدعي العام”.

ووصلت سيارات اسعاف إضافية من هيئات أخرى في وقت لاحق.

كما أظهرت التحقيقات أن طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي اتصل بالطوارىء الساعة 12:16 طالبا سيارة اسعاف.