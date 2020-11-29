أمل التمار تكشف مساعدة الملك لها

كشفت الممثلة أمال التمار أن الملك محمد السادس قدم لها المساعدة في مرحلة كان زوجها الراحل مريضا.

ووجهت التمار الشكر إلى الملك على التفاتته تجاه زوجها، خلال فترة مرضه، قبل انتقاله إلى جوار ربه، منذ ستة أشهر.

التمار نشرت على حائطها الفايسبوكي، ليلة أمس السبت: “نصف سنة على رحيل زوجي العزيز، ستة أشهر من فراق ، ترك فراغا كبيرا في حياتي، ومازال الجرح لم يندمل أشكر كل من ساندني في محنتي، وآزرني”.

وأضافت التمار في كلامها عن الملك محمد السادس: “أعزك الله يا صاحب الجلالة على عطفك وطيبة قلبك أثناء مرض زوجي، أطال الله عمرك وسدد خطاك”.

وواصلت التمار الشكر، موجهة إياه إلى عائلتها، وأصدقاء زوجها ،وأصدقاء الفايسبوك، وكل من حرص على مواساتها.

وأكدت التمار أن فقدانها لزوجها لا يزال موجعا لقلبها، وفي المقابل وعدت ببذل مجهود للتحسن، إذ قالت: “سأحاول التغلب على أحزاني، والمضي قدما في الحياة، لا أراكم الله مكروها، وأبعد عنا الداء والوباء ورحم المولى كل أمواتنا”.

وفقدت التمار زوجها مصطفى، قبل 6 أشهر، في فترة الحجر الصحي، ما منع عليها إقامة عزاء، وفرض جنازة بحضور عدد قليل من أقربائه.