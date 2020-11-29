شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا واليونان 1193 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إنها سجلت 20648 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1585178 إصابة، شفي منها 734503 متعافين.
وسجلت اليونان 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 104227 حالةً.
وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أنها سجلت 98 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2321 حالةً.
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