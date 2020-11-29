التعادل السلبي يفرض كلمته على ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام

2020-11-29 | 19:26
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سيطر التعادل على المباراة التي جمعت بين فريقي تشيلسي وتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.
وفشل مهاجمو الفريقين في هز الشباك طوال دقائق المباراة، والتي شهدت فرصًا على استحياء من الطرفين كان آخرها أوليفيه جيرو في الوقت القاتل.
وواصل حارس تشيلسي إدوارد ميندي تألقه في المباراة، كعادته في اللقاءات الأخيرة.
بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد توتنهام 21 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع ليفربول ولكن بفارق الأهداف، بينما أصبح رصيد تشيلسي 19 نقطة في المركز الثالث.
ويُعد ليفربول المستفيد الأكبر من نتيجة مباراة اليوم، خاصة بعد تعادله في لقاء الأمس مع برايتون بهدف لمثله.
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