"إخوان السودان" لم يرحموا المرضى.. نهب 21 سيارة إسعاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني، أن أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية استولوا على 21 سيارة خاصة بالجمعية مما يدل على سوء إدارتهم.
وقالت الأمين العام للجمعية المكلفة عفاف أحمد يحيى، خلال مؤتمر صحفي بوكالة الأنباء السودانية الأحد، إنه تم تقديم بلاغات ضدهم والملفات بمكتب نيابة مكافحة الفساد.
وأشارت إلى فتح أربعة بلاغات في نيابة الفساد ضد الأمين العام السابق عثمان جعفر الموجود خارج البلاد حاليا.
وانتقدت ضعف أداء الجهات المتمثلة في عدم إلقاء القبض على أحد منسوبي الإدارة السابقة الذي استولى على 17 سيارة لاند كروزر مقدمة من المانحين، أقلها سيارات من موديل 2015، مشيرة إلى جهات تساعده على الهروب، من دون تسميتها.
من جانبه، أشار رئيس الجمعية الفاضل عامر إلى وجود تحديات تواجههم تتمثل في إعادة الثقة للمانحين والمجتمع الدولي نتيجة لممارسات الإدارة السابقة.
وأبدت أكثر من 20 منظمة دولية وهيئة دبلوماسية رغبتها في دعم مشاريع الإصلاح القانوني، والمؤسسي في السودان، للتخلص من أفكار الإخوان.
وانطلقت بالخرطوم، مؤخرا، فعاليات الملتقى الأول للشركاء الاستراتيجيين لوزارة العدل السودانية، بحضور ممثلين عن هذه المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية، وافتتحه وزير العدل نصر الدين عبدالباري.
ويقود السودان مشروعا للإصلاح القانوني والمؤسسي للتخلص من أفكار تنظيم الإخوان المعزول التي دمرت القطاع العدلي.
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