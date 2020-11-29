إيران: أجهزة مخابرات عدة دول قد تكون متورطة في قتل العالم النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال أبو الفضل أموي ممثل لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن الاستخبارات الإسرائيلية نظمت اغتيال العالم محسن فخري زاده، "مع احتمال ضلوع استخبارات من دول أخرى" فيه.

وأضاف البرلماني الإيراني، في حديث نقلته وكالة إرنا اليوم: "يمكن تتبع يد إسرائيل في مقتل فخري زاده. ومع ذلك، ونظرا لتعقيد العملية، هناك احتمال لتورط أجهزة استخبارات أجنبية أخرى فيها ".

وتابع السياسي الإيراني القول، عقب اجتماع مغلق للمجلس خصص لبحث اغتيال فخري زاده وحضره ممثلو المخابرات ووزارة الدفاع الإيرانية: "من الواضح أن الاغتيال، كان عملية معقدة مخطط لها مسبقا".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".