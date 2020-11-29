شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 11 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصینیة الیوم الاحد تسجیل 11 حالة اصابة بفیروس كورونا، جمیعھا "وافدة" فیما لم تسجل اي حالة وفاة او اصابة محلیة خلال ال24 ساعة الماضیة.



ونقلت وكالة انباء الصین الجدیدة (شینخوا) عن اللجنة الوطنیة للصحة القول ان اجمالي الإصابات في بر الصین الرئیسي ارتفع الى 87512 شخصا كما فينا استقر اجمالي عدد الوفیات عند 4634 شخصا. واضافت انھا سجلت 11 حالة اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرین قادمین إلى الصین.

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