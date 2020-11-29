389 وفاة بكورونا خلال يوم واحد بإيران

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ووفقا لوكالة (بلومبيرج) للأنباء فإن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأدنى التي يتم تسجيلها في يوم واحد في إيران منذ 31 أكتوبر الماضي.وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 948 ألف حالة، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 47 ألفا و874 حالة.
وأشارت إلى أن 5859 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 658 ألف حالة،
وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
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