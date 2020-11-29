31 قتيلا عسكريا شرق أفغانستان

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وقال نصير أحمد فقيري رئيس المجلس الإقليمي «إن 24 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم»، مشيرا إلى أن جميع القتلى والمصابين من أفراد القوات المسلحة.وأضاف «إن القوات الأمنية رصدت السيارة أثناء توجهها نحو المجمع وأطلقت النار، ولكن لم تتمكن من إيقاف السيارة». وأوضح أن تقريرا استخباريا بشأن وقوع هجوم مماثل كان معلوما مسبقا لدى القوات الأمنية.
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