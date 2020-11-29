شكرا لقرائتكم خبر 31 قتيلا عسكريا شرق أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول أمس «إن ما لا يقل عن 31 شخصا لقوا حتفهم إثر انفجار سيارة مفخخة في إقليم غزني بجنوب شرق أفغانستان».

وقال نصير أحمد فقيري رئيس المجلس الإقليمي «إن 24 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم»، مشيرا إلى أن جميع القتلى والمصابين من أفراد القوات المسلحة.

وأضاف «إن القوات الأمنية رصدت السيارة أثناء توجهها نحو المجمع وأطلقت النار، ولكن لم تتمكن من إيقاف السيارة». وأوضح أن تقريرا استخباريا بشأن وقوع هجوم مماثل كان معلوما مسبقا لدى القوات الأمنية.