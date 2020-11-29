شكرا لقرائتكم خبر توعية نفسية للاجئين السوريين.. وحقائب شتوية لليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان «القبول والتكيف والأمل» للاجئين السوريين بالأردن في مخيم الزعتري، ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات.

وتناولت الدورة - التي قدمتها الأخصائية النفسية سامية المطيري - كيفية التأقلم مع الحياة داخل أروقة المخيم، وتعليم المتدربين والمتدربات أساليب جديدة تساعدهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم في بيئة اللجوء.

وعلى صعيد متصل اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، والتي استمرت على مدار 6 أيام، وشهدت 17 عملية جراحية بينها 14 جراحة قلب مفتوح.

ووزع المركز أمس 2,500 كرتون تمر للأسر النازحة والمتضررة في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفادت منها 2,500 أسرة، كما وزع 225 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين في مديرية المظفر بمحافظة تعز.