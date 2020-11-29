مجزرة حوثية جديدة للمدنيين في الحديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل وجرح 17 مدنيا، بينهم 7 قتلى وعشرة جرحى معظمهم من النساء والأطفال في مجزرة حوثية جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في قصف استهدف قرية الحفازة بن ديرية الدريهمي بالحديدة.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي أن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف المدفعية قرية الفازة بمديرية الدريهمي، وأدى القصف لمقتل 7 مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال، وأشار المصدر إلى أن حالة عدد من المصابين حرجة للغاية.

وتأتي المجزرة الدامية بحق المدنيين في محافظة الحديدة بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون بخط التحيتا الخوخة، وراح ضحيتها 12 مدنيا بينهم ستة قتلى وستة جرحى.

وفي سياق جرائم ميليشيات الحوثي بحق المختطفين، كشف تحالف رصد المدني أن المختطفين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية الانقلابية، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وهو التعذيب الذي لم يفرق بين صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة، وأوصل كثيرا منهم إلى الموت. وقال تحالف رصد مدني إن تعذيب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران نال من 1635مختطفا، تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون الميليشيات الانقلابية، مشيرا إلى أن التعذيب أصاب بعضهم بشلل كلي ونصفي، وبعضهم الآخر بأمراض مزمنة وفقدان الذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

وأضاف أن 208 تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب، المفضي إلى الموت، بعضهم فارق الحياة داخل الزنازين تحت سياط التعذيب، والبعض الآخر توفي نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، بالإضافة إلى أن عددا منهم تعرضوا للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات، أو دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار. وبحسب الإحصائيات سجلت أمانة العاصمة أعلى نسبة تعذيب للمختطفين داخل سجون الميليشيات، وذلك بواقع 430 حالة تعذيب جسدي ونفسي لمختطفين مدنيين بينهم 12 طفلا، و8 نساء، و12 مسنا، فضلا عن 48 مختطفا تم تعذيبهم حتى الموت، بينهم 4 مسنين، و8 نساء، 5 منهن أقدمن على الانتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهن للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد.

وفي غضون ذلك فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية منزلين لمواطنين مدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرق مدينة تعز، وقال الناشط الإعلامي «مهند العزاني»، في منشور على صفحته بالفيس بوك، إن ميليشيات الحوثي المتمركزة شرق المدينة، فجرت منزل أسرته ومنزل أحد جيرانه بالقرب من حي مدرسة «محمد علي عثمان».

المختطفون في سجون الحوثي:

1635 مختطفا

109 أطفال

33 امرأة

78 مسنا

17 محافظة يمثلونها

مشاهدات يمنية