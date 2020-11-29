شكرا لقرائتكم خبر حزب الله يجبر وزير الصحة اللبناني على الرقص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية هجوما واسعا على وزير الصحة حسن حمد المحسوب على حزب الله اللبناني الإرهابي، بعدما ظهر في فيديو بمدينة بعلبك وهو يرقص وسط الناس للاحتفال بذكرى مولد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كاسرا قيود الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم يضع الوزير ومرافقيه في الفيديو الكمامات الصحية كما لم تراع شروط التباعد الاجتماعي، في مرة ليست الأولى التي يظهر فيها مع أنصار حزب الله خلال فترة مواجهة كورونا، حيث رفع على الأكتاف وسط حشود، منذ حوالي الخمسة أشهر، وذلك للاحتفال بـ(الانتصار على كورونا)، وفقا لتوصيفه.

ووصف المغردون وزير الصحة اللبناني بـ(متعهد مهرجانات).

وانتقد مستخدمو موقع تويتر ما قام به الوزير، الذي يشدد دائما على خروج الأمور عن السيطرة، في ظل استمرار عناصر قوى الأمن الداخلي بتسطير مخالفات بحق المواطنين المخالفين لشروط التعبئة العامة، إذ وصل عددها إلى 34 ألفا و680 محضرا.

وأشار البعض إلى خروج مدينة بعلبك التابعة لسيطرة ميليشيات حزب الله عن القانون، وبأن قرار التعبئة العامة العامة اللبناني لا يشمل سكانها ومحلاتها التجارية، وفي وقت يمنع فيه باقي اللبنانيين بمناطق أخرى من التجول.

وسجل لبنان إجمالي عدد الحالات وصل إلى 126 ألفا، ووفاة 991 شخصا، في ظل أزمة صحية كبيرة وشح في الأدوية الأساسية، فاقمتها الأزمة الاقتصادية الأضخم في تاريخ لبنان، حيث فقدت العملة الوطنية حوالي 80% من قيمتها، وازدادت معدلات الفقر والبطالة في البلاد.

في المقابل، أوضح وزير الصحة في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، أنه مر بالصدفة في أحد الشوارع التجارية في منطقة بعلبك، وكان في طريق عودته إلى مختبره سيرا على الأقدام دون مرافقة أو مواكبة، وبعد إصرار الناس عليه بالاحتفال معه، قام بمشاركتهم بشرط ارتداء الجميع الكمامات وعدم نزعها.