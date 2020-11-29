شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة متفائلة بعودة المحادثات السورية في جنيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع موفد أممي، الأحد، باتّجاه تحقيق تقدّم على خط محادثات صياغة الدستور السوري، ووضع حد للحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات؛ وذلك عشية جولة محادثات جديدة ستعقد في جنيف.

وقال موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن في مؤتمر عبر الفيديو «نريد أن نشهد تقدماً».

وتتألف «اللجنة الدستورية المصغرة» من 45 عضواً، يتوزّعون بالتساوي بين ممثّلين للحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني، ومن المقرر أن تجتمع للمرة الرابعة الاثنين بعد أشهر من التعثر.

وقال بيدرسن «أتطلّع إلى محادثات موسّعة آمل أن تكون جيدة الأسبوع المقبل، يمكن أن تقرّبنا من بدء المحادثات في يناير/ كانون الثاني حول المبادئ الدستورية».

وأوضح: إنه أجرى زيارات دبلوماسية مكثّفة في الأسابيع الأخيرة، شملت طهران وموسكو وأنقرة. وأضاف بيدرسن «من الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، ويسرّني القول إن هذا الدعم قادم».

وتم تشكيل اللجنة الدستورية المصغّرة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وعقدت أول اجتماع لها الشهر الماضي؛ لكن عملها واجه معوقات؛ بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وجائحة كوفيد-19. وفي أغسطس/ آب أجريت جولة ثالثة من المحادثات لم تفض إلى أي تقدّم ملموس. وكان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول؛ لكنّها أرجئت بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال. (أ ف ب)