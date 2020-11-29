شكرا لقرائتكم خبر عن العطـاس: لا توجـد مـباراة سـهلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد محمد عمر العطاس مدافع الجزيرة جاهزيته البدنية والذهنية لخوض المباريات في أي خانة يطلبها منه المدرب، معرباً عن سعادته في ذات الوقت بإطلاق لقب (الجوكر) عليه بسبب تنقلاته في اللعب بين الدفاع والوسط وتحركاته الهجومية التي تصل في بعض الأحيان إلى منطقة جزاء الخصوم. واعتبر اللاعب الشاب أن الاشادة بمردوده تحفزه أكثر نحو التطور والتألق في مقبل المباريات.

وقال صاحب ال23 عاماً معلقاً عن مواجهة فريقه أمام مضيفه الفجيرة: علينا التركيز والحذر وأن نكون مستعدين جيداً لخوض هذه المباراة. بالنسبة لنا لا توجد هناك مواجهة سهلة وأخرى صعبة. كل المباريات نخوضها بهدف واحد هو القتال لتحقيق النقاط الثلاث.