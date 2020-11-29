شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: التوازن طريقنا للفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة على صعوبة لقاء شباب الأهلي، وقال «نعرف صعوبة المباراة ونحن نواجه فريقاً قوياً، حيث نحتاج للعب بتوازن وجدية حتى نستطيع التفوق عليه».

وتابع «شباب الأهلي منافس قوي استطاع العودة بعد خسارته الكبيرة أمام الجزيرة ليفوز في المباراة التالية بنتيجة كبيرة على عجمان، ونحن نعرف أهمية المباراة وضرورة العمل بجد للفوز بنقاطها الثلاث».

ومن جانبه، قال مهاجم الشارقة سالم صالح ان استعداداتهم كلاعبين للمباراة في قمتها رغم ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، وأوضح «نعرف خطورة شباب الأهلي وهو فريق كبير لكننا أيضاً فريق كبير وسنعمل بقوة لتحقيق الفوز».