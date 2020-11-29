شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي يواصل الصعود..وجني أرباح جزئي يهبط بمؤشر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

في جلسة هادئة نسبياً، الأحد، سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مزيداً من المكاسب بنسبة 0.28%، فيما تراجع سوق دبي 0.82% على وقع جني أرباح جزئية، في الوقت الذي واصل المستثمرون الأجانب والمحافظ التوجه نحو الشراء. بلغ صافي استثمار المحافظ الاستثمارية نحو 16 مليون درهم محصلة شرائية، توزعت بواقع 1.8 مليون درهم في دبي و14 مليون درهم في أبوظبي.

وحافظ سهم «الدار» على صدارته لتداولات سوق أبوظبي بقيمة 97.5 مليون درهم مغلقاً على استقرار عند مستوى 3.09 درهم، بينما واصل «إعمار العقارية» تصدره سوق دبي بقيمة 53.3 مليون درهم متراجعاً 0.61% إلى 3.24 درهم، بعد تعرضه لعمليات جني أرباح جزئية، ليستحوذ السهمان على 24% من إجمالي سيولة الأسواق. واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 629.74 مليون درهم منها 370.4 مليون درهم في أبوظبي و259.34 مليون درهم في دبي والكميات المتداولة من الأسهم 283.3 مليون سهم، توزعت بواقع 80.3 مليون سهم في أبوظبي و203 ملايين سهم في دبي. وارتفعت أسعار 24 شركة، بينما تراجعت أسعار 26 شركة، وجاء ذلك من خلال 5588 صفقة.

سوق أبوظبي

واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الصعود بنسبة 0.28% إلى مستوى 4985.87 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والاتصالات والاستثمار والتأمين والطاقة والخدمات والسلع. وارتفع قطاع الاتصالات 1.3% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار بنسبة طفيفة جداً بلغت 0.01% بعد استقرار «الدار العقارية» وارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.23%. وزاد قطاع الاستثمار 0.86% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 0.7% و«الواحة كابيتال» 2.8% بينما تراجع «إشراق» 0.94%. وصعد قطاع الطاقة 0.27% مستمداً الدعم من ارتفاع سهم «طاقة» 0.68% و«أدنوك للتوزيع» 0.28% مع استقرار «دانة غاز» من دون تغيير. وعلى العكس، نزل قطاع البنوك 0.14% بفعل نزول «أبوظبي الأول» 0.16% رغم ارتفاع كل من «أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.28%.

سوق دبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.82% عند مستوى 2399.98 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والنقل والخدمات والاتصالات. وتراجع قطاع العقار 1.15% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 0.61% و«إعمار للتطوير» 1.08% و«إعمار مولز» 3.14% و«ديار» 1.4% و«داماك» 0.85%. وهبط قطاع البنوك 0.97% بفعل هبوط «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» 1.89%. وتراجع قطاع النقل هامشياً 0.03% مع تراجع «العربية للطيران» 0.8%، مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.5% و«الخليج للملاحة» 0.75%. وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 0.8% إثر ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.8% و«سوق دبي المالي» 0.23% و«شعاع كابيتال» 4%.

توجه السيولة

وتصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 53.3 مليون درهم مغلقاً عند 3.24 درهم، تلاه «سوق دبي المالي» بسيولة بلغت 31.15 مليون درهم ليغلق عند 0.87 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات قدرها 28.12 مليون درهم، وأقفل عند 4.46 درهم. وفي سوق أبوظبي تصدر «الدار» التداولات بقيمة 97.5 مليون درهم مغلقاً عند 3.09 درهم، تلاه «العالمية القابضة» الذي استقطب 79.5 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 40.1 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بـ78.5 مليون درهم وأقفل عند 12.78 درهم. وسجل «شعاع كابيتال» الارتفاع الأكثر بنسبة 4% ليغلق عند 0.624 درهم، بينما سجل «إعمار مولز» التراجع الأكثر بنسبة 3.14% إلى مستوى 1.85 درهم. وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي «رأس الخيمة للدواجن» بنسبة 13.57% ليغلق عند 1.59 درهم، فيما كان أكبر المتراجعين «القدرة القابضة» بنزوله 4.55% إلى 1.05 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 26.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.4 مليون درهم محصلة للعرب و17.5 مليون درهم محصلة للأجانب، و640 ألف درهم فقط محصلة للخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 26.6 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 25.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و3.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 25.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.93 مليون درهم محصلة بيع العرب و19.47 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 15.85 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي و14 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 15.85 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي و14 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.