السيسي يتلقى اتصالأً هاتفياً من ملك الأردن

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم، الأحد، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان، إن السيسي تلقى مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثانى.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجارى والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشان كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام فى الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات.