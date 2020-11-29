مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تعبر عن أملها في إتاحة الوصول لإقليم تيغراي "قريبًا"

عبر فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، عن أمله في أن تقدم السلطات الإثيوبية وعودًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بشمال البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأضاف غراندي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد، أن تقديم المساعدات "ليس ممكنا حتى الآن، لذا آمل أن يتحسن الوضع في

الأيام القليلة المقبلة".

إلى ذلك، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، أن مستشفيات مقلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي تعاني من نقص الإمدادات اللازمة لعلاج الجرحى، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية في الإقليم.

وقالت اللجنة في بيان إن مستشفى يوفر رعاية

صحية عالية المستوى في المدينة يفتقر إلى أكياس الجثث للقتلى، كما أن المستلزمات الأساسية مثل القفازات تنفد.

وأضافت أن الوضع في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة "هادئ" اليوم الأحد.

ولم تفصح الحكومة عما إذا كان هجومها للسيطرة على المدينة السبت أسقط قتلى أو جرحى.

ومن الصعب التحقق من مزاعم جميع الأطراف بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في تيغراي، الذي تفرض السلطات قيودا شديدة على الوصول إليه منذ بدء القتال.