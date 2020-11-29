أبو الغيط يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات القضية الفلسطينية

بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم الثلاثاء مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تطورات القضية الفلسطينية فى أعقاب التطورات الأخيرة التي حدثت وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام حرص خلال اللقاء - الأول منذ انتشار جائحة كورونا

في فبراير الماضي - علي الاستماع الي تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات اعادة العلاقات مع إسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الاوضاع الاقليمية علي القضية الفلسطينية.وأضاف أن أبوالغيط أكد للرئيس الفلسطيني أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده لاستعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم علي العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة علي أساس وعاصمتها القدس الشرقية إلي النور.وأوضح المصدر أن اللقاء شهد ايضا تقييماً للوضع في ظل نتائج الانتخابات الامريكية ووجود ادارة جديدة من شأنها فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطاً وايجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً إلي المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.