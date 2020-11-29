مفاوضات لإطلاق بحارة يونانيين خطفوا في نيجيريا

أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية أن شركة للنقل البحري تجري مفاوضات للإفراج عن ثلاثة بحارة يونانيين خطفهم قراصنة قبالة نيجيريا منتصف نوفمبر، حيث تم خطف ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة لسفينة الإمداد «ستيليوس كي» التي ترفع علم توجو في 16 نوفمبر الحالي، عندما صعد المهاجمون على متن السفينة. وذكرت الوزارة أن شركة «رويال شيب مانيجمنت» المالكة للناقلة تجري مفاوضات للتوصل إلى إطلاق سراح البحارة، وكان القراصنة قد خطفوا قبطان السفينية «ستيليوس كي» واثنين من أفراد طاقمها، وتمكن البحاران المتبقيان من الإبحار بالسفينة إلى لاجوس. وأوضح المصدر نفسه أن البحارة الخمسة في صحة جيدة، وتعد عملية الخطف هذه الـ23 في خليج غينيا خلال العام الحالي، حيث خطف في المجموع 118 شخصًا حسب شركة «درايد جلوبال» المتخصصة بالأمن البحري. ونشرت الشركة تقييمًا للمخاطر يشير إلى أن الوضع «حرج» في خليج غينيا فور خطف اليونانيين، وأن هذه هي الحادثة الثانية من نوعها خلال ثلاثة أيام في ظل «ارتفاع حاد في حوادث» الأمن في المنطقة.



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