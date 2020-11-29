تأجيل قضية فتى الزرقاء

عقدت محكمة أمن الدولة، الجلسة العلنية الثانية للنظر في قضية «فتى الزرقاء» الذي يحاكم على خلفيتها 17 متهمًا، بينهم متهم فار من وجه العدالة، واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت بحضور مدعي عام أمن الدولة إلى 5 من شهود النيابة بالقضية، وقد تم تأجيل النظر بالقضية إلى الأحد من ديسمبر 2020. وقال رئيس المحكمة المساعيد، خلال أولى جلسات الاستماع في قضية «فتى الزرقاء» الأربعاء الماضي، إن جلسات المحاكمة في قضية «فتى الزرقاء» ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعيًا. ووجهت المحكمة 9 تهم لـ17متهمًا في القضية، أحدهم ما زال فارًا، وتجري محاكمته غيابيًا، والتهم هي؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك، إضافة إلى جناية تشكيل عصابة أشرار، وجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.



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