التحالف يواصل دعم الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخيرة

وتظهر الصور إحدى الحملات الإمدادية باتجاه مأرب، والتي يسيرها التحالف بشكل مستمر، لدعم الجيش الوطني اليمني بالأسلحة والذخائر المطلوبة، لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، واستمرار العملية الهجومية باتجاه محافظة مأرب، والتي تقوض جهود الوصول إلى حل سياسي، كما تهدد ملايين المواطنين اليمنيين، الذين نزحوا خلال السنوات الماضية إلى مدينة مأرب.
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