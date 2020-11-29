التحالف يواصل دعم الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخيرة

تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» دعم وزارة الدفاع اليمنية، بالأسلحة والذخائر اللازمة ميدانيا، وذلك للوقوف في مواجهة انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران.

وتظهر الصور إحدى الحملات الإمدادية باتجاه مأرب، والتي يسيرها التحالف بشكل مستمر، لدعم الجيش الوطني اليمني بالأسلحة والذخائر المطلوبة، لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، واستمرار العملية الهجومية باتجاه محافظة مأرب، والتي تقوض جهود الوصول إلى حل سياسي، كما تهدد ملايين المواطنين اليمنيين، الذين نزحوا خلال السنوات الماضية إلى مدينة مأرب.