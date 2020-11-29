تفاصيل التوزيع الجغرافي لكورونا في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3740 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 353 ألف و803 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 302 ألف و314 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85.4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5789 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1601)، والرباط-سلا-القنيطرة (704)، وسوس ماسة (544)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (375)، ومراكش-أسفي (256)، والشرق (152)، وكلميم -واد نون (140).

كما تم تسجيل 136 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و83 بجهة فاس-مكناس، و78 حالة بجهة درعة تافيلالت، و23 حالة بجهة بني ملال- خنيفرة، و23 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و6 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة الشرق، و5 حالات بفاس مكناس، و4 حالات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة كلميم واد نون، و3 حالات بجهة بسوس-ماسة، وحالتين بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة واحدة بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة ودرعة-تافيلالت والداخلة وادي الذهب. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 974.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و065 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و585 ألف و547، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 45 ألفا و700 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 103 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1041 حالة، 91 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 488 حالة.