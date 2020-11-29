شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات وغاز سام.. انفجار بركان بإندونيسيا وفرار آلاف السكان والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في إندونيسيا، إن بركانا انفجر اليوم الأحد، في إقليم نوسا تينجارا الشرقي وقذف الرماد ونفث الدخان لمسافة أربعة كيلومترات في الهواء، مما أجبر أكثر من 2700 من السكان على البحث عن مأوى.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم المركز في بيان إن انفجار بركان جبل إيل ليوتولوك الموجود على بعد نحو 2600 كيلومتر شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا أثار فزع المقيمين بالقرب منه.

وأضاف جاتي أن نحو 2780 من سكان 26 قرية بحثوا عن مأوى رغم أنه لا توجد تقارير إلى الآن عن سقوط ضحايا.

وذكر مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في موقعه الإلكتروني، أنه من المرجح أن تظل المنطقة القريبة من البركان تعاني من "السحب الساخنة والحمم والانهيارات والغاز السام".