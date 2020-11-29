شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقف العمليات في مصفاة نفط بعد هجوم صاروخي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المسؤولان أن وقف العمليات في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 30 ألف برميل يوميا جاء بعد امتداد الحريق إلى شبكة قريبة لأنابيب النفط.
وذكر مسؤولو المصفاة ومسؤولون محليون إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة الصينية.
ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.
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