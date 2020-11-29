شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشك في إمكانية نظر المحكمة العليا قضايا الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه قد يجد صعوبة في إحالة مزاعمه عما شاب الانتخابات من تزوير إلى المحكمة العليا للنظر فيها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن رأيه لن يتغير.

وعبر ترامب عن شكوكه في نجاح استراتيجيته القضائية مع تراجع آماله في قلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر متشرين الثاني.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع «فوكس نيوز»: «المشكلة هي أن من الصعب إحالتها إلى المحكمة العليا».

وذكر ترامب أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات، التي فاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، موضحاً: «رأيي لن يتغير خلال ستة أشهر».