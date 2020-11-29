هاميلتون يفوز بجائزة البحرين للفورمولا 1 ويحقق الفوز 95

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد بعد نجاة الفرنسي رومان جروجان بمعجزة من حادث مروع في اللفة الأولى؛ أدى إلى انقسام سيارته من دون أن يصاب السائق بأي أذى.

وهذا هو الفوز الـ95 في مسيرة السائق البريطاني بطل العالم سبع مرات، وعبر خط النهاية خلف سيارة الأمان.

واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني أمام زميله ألكسندر ألبون الذي خطف المركز الثالث بعد انسحاب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت؛ بسبب مشكلة في المحرك تحت الأضواء الكاشفة.

وانتصر هاميلتون، الذي حصد لقب السائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة الخامسة على التوالي ورقم 11 في 15 سباقاً حتى الآن هذا الموسم.

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