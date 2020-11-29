شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تزرع مليونين و700 ألف زهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بدأت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان زراعة مليونين و700 ألف زهرة ضمن العروة الشتوية المبكرة الأولى، وتشمل زراعة شتلات الزينيا والماري قولد بأصنافها وألوانها المختلفة، حيث تستمر هذه الشتلات في حالة إزهار تام حتى شهر يناير المقبل.

وأوضح أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، أن الدائرة تسعى إلى زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأزهار على مدار العام، للارتقاء بالإمارة لتكون إحدى أهم المدن الخضراء التي ينعم سكانها بالعيش الرغيد، وسط أجواء نقية ومظاهر جمالية في مختلف مناطق الإمارة.

وتابع المهيري أن جهود الدائرة لا تتوقف في مجال تجميل المدينة، حيث تضع برنامجاً زمنياً شاملاً يتم فيه استبدال الزهور حسب مواسم النمو، مبيناً أن الجدول يراعي كل نوع من الزهور ومدى احتياجه لدرجات الحرارة، حيث تنتهي فترة إزهاره بانتهاء الفترة الزمنية المناسبة لبقائه.

وبين المهيري أن الزهور المخطط لزراعتها في المواسم الثلاثة من العام تتميز بقدرتها على النمو وإنتاج الأزهار متعددة الألوان، حيث تختلف طبيعة الأزهار وفترة بقائها حسب نوع النباتات، لتنقسم إلى زهور شتوية رئيسية، وزهور شتوية أولى، إضافة إلى الزهور الصيفية.

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