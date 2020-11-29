ويصر على تزوير الانتخابات.. ترامب: لو أعيد انتخابي سأحقق اتفاقاً سريعاً مع إيران

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، إنه "لو أعيد انتخابه فسوف يحقق اتفاقاً سريعاً مع إيران".

يأتي هذا بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الجمعة في طهران.

وكان الرئيس الاأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد أكد أنه سيعود للاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعت عليه واشنطن عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إذا عادت إيران للالتزام ببنوده.

واعتبر ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهدت أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة، رافضاً الحديث عن موعد لإنتهاء معركته القضائية بهذا الشأن.

وفي نفس المقابلة، أصر ترامب على الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت "مزورة بالكامل"، مشيراً إلى نقل آلاف الأصوات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأكد ترامب حصوله على أكثر من 74 مليون صوت، مضيفاً أن بايدن لم يحصل على الـ80 مليون صوت، في الانتخابات، متحدثاً تزوير كامل في الانتخابات.

وقال ترامب إن حملته قدمت أدلة كاملة على تزوير الانتخابات في عدد من القضايا، لكن القضاة لم يقبلوا بها، موجها اتهامات لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بالتواطؤ في التستر على تزوير الانتخابات.

وزعم ترامب أن "هناك عدداً من الموتى صوتوا في ذلك الاقتراع"، وهو ما يشير إلى وقوع تزوير ضد الإرادة الأمريكية، متحدثاً عن إلقاء بطاقات التصويت.

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بشأن حدوث مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.