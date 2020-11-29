شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخراب بالمنطقة.. تقرير يكشف مساعى القرضاوى لنشر الإرهاب فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اتحاد القرضاوى، الذى تموله قطر محاولته فى التغلغل من جديد فى العديد من الدول وعلى رأسها تونس، من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة فى المنطقة، ونشر الإرهاب والتخريب فى البلاد، لخدمة تنظيم الحمدين وتحقيق مطامعه فى الدول.

وكشف تقرير بالفيديو أن الاتحاد يطلق فتاويه الإرهابية من أجل استقطاب عناصر جدد من الدول العربية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة نشر أفكارهم المشبوهة، ويدشن الاتحاد عدد من الأنشطة التعليمية غير قانونية فى تونس، من أجل نشر الفكر الإرهابى فى الدول العربية.

وأضاف التقرير، أن الوسط الأكاديمى فى تونس رفض هذه المحاولات، إلا أن حركة النهضة الإخوانية فى تونس، هى من منحت مظلة للاتحاد للانتشار فى تونس، ونشر الفكر الإخوانى المتشدد فى تونس، وهو ما يرفضه الشعب التونسى وجميع مؤسسات الدولة فى تونس.

وتابع التقرير، أن القرضاوى زعيم الاتحاد له دور فى تدمير سوريا والعراق والعديد من الدول بإطلاق فتاويه التحريضية والإرهابية لخدمة التنظيمات الإرهابية، وزرع الفكر الجهادى التكفيرى فى المنطقة.