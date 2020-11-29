مصر تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة شرقي أفغانستان وموكب مسئول حكومي بولاية زابل جنوبي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأفغان.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان لوزارة الخارجية - بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هاتين العمليتين الإرهابيتين، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر وقوفها مع أفغانستان في هذا الظرف الأليم، ومعربة مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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