ترامب: لو أعيد انتخابي سأحقق اتفاقًا سريعًا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، إنه "لو أعيد انتخابه فسوف يحقق اتفاقًا سريعًا مع إيران".

واعتبر ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهدت أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة، رافضا الحديث عن موعد لإنتهاء معركته القضائية بهذا الشأن.

يأتي ذلك، عقب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الجمعة في طهران، ووسط توقعات بمحاولة جو بايدن، المرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

واتهم ترامب الإعلام وشركات التكنولوجيا بالمساهمة بفساد كبير في العملية، وقال إن

"ما حدث محرج لبلادنا".

وقال ترامب إنه "رغم أن لدينا أدلة هائلة وأفضل المحامين لكن قضيتي كرئيس للولايات المتحدة من الصعب أن تصل للمحكمة العليا.. لدينا محامون عظماء لكنهم انسحبوا بسبب التهديدات الفظيعة".

وعما إذا كان سيعين مستشارا خاصا للتحقيق في قضايا الانتخابات قال ترامب:"نعم سأفكر في مدع عام خاص."

من جهة أخرى، قال ترامب إنه "لو أعيد انتخابه فسوف حقق اتفاقا سريعا مع إيران".