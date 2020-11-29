الإمارات تعلن عن إنشاء مجلس للأمن السيبراني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، عن إنشاء مجلس للأمن السيبراني، يهدف إلى إعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد، ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة.

وجاء الإعلان خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في تويتر: "اعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن

السيبراني في الدولة، يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي".

وجرى، خلال الاجتماع، اعتماد تكليف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي، وذلك لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف

الحيوي.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات، والتي تضم أولويات في الحفاظ على البيئة الطبيعة وجودة الهواء واستدامة الإنتاج الزراعي والحيواني والإدارة المثلى للمخلفات والمواد الكيميائية.

إلى جانب ذلك، اعتمد المجلس تشكيل فريق الإعلام الوطني، ويضم كافة الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة، بهدف تقديم رؤيتهم لتطوير الإعلام الإماراتي.

وختم الشيخ محمد بن راشد تغريداته بالقول، إنه تم خلال الاجتماع، اعتماد الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقات الهوية الوطنية، التي تتمتع بـ"تصميم جديد، وميزات أمان أكثر، وميزات رقمية ذكية جديدة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم استبدال الجوازات والبطاقات الحالية تدريجيًا".