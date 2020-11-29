ترامب يعبر عن شكوكه في إمكانية أن تنظر المحكمة العليا قضايا الانتخابات

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه قد يجد صعوبة في إحالة مزاعمه عما شاب الانتخابات من تزوير إلى المحكمة العليا لنظرها.

وعبر ترامب عن شكوكه في نجاح استراتيجيته القضائية مع تراجع آماله في قلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع فوكس نيوز «المشكلة هي أن من الصعب إحالتها إلى المحكمة العليا».

وذكر ترامب أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات، التي فاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقال «رأيي لن يتغير خلال ستة أشهر».