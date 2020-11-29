“نارسا” تعلن تعليق الخدمات المقدمة في مركز تسجيل السيارات في بوعرفة بسبب إجراءات كورونا

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن تعليق الخدمات المقدمة في مركز تسجيل السيارات في بوعرفة المتعلقة بإجراء امتحان الحصول على رخص السياقة، ابتداء من يوم غد الاثنين.

وأوضحت النارسا، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الأحد، أنه سيتم، أيضا، التقليص من عدد الاستقبالات في المركز والاقتصار على عمليات إيداع ملفات، وسحب رخص السياقة، وشهادات تسجيل المركبات، وذلك بعد حجز مواعيد في المنصة المخصصة لهذا الغرض.

وسجل المصدر ذاته أن هذا الإجراء الاضطراري يندرج في إطار تعزيز التدابير الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، والكفيلة بضمان سلامة، وصحة المرتفقين، والموظفين، والعاملين بالمركز، مع ضمان استمرارية العمل بهذا المرفق العمومي.

ولهذا، تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بكافة المرتفقين على إلزامية التقيد بالتدابير، والإجراءات الوقائية، والصحية، خصوصا استعمال الكمامة، واحترام التباعد الجسدي عند الولوج إلى المركز لقضاء أغراضهم.

كما تخبر الوكالة مهنيي مؤسسات تعليم السياقة، والمرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخص السياقة أنه بالنسبة إلى المرشحين المبرمجين، سابقا، لاجتياز الامتحان، ابتداء من تاريخ 30 نونبر 2020، ستتم لاحقا إعادة برمجة الامتحانات، وسيتم الإعلان عنها بمركز تسجيل السيارات في بوعرفة.