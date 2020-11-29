أشخاص في وضعية إعاقة يشكون الاقصاء والتمييز في مباريات التعليم

يشكو بعض الأشخاص في وضعية إعاقة من حرمانهم، من مباريات التعليم، التي تعقد، خلال الأيام الجارية.

مميون جصاب أحد الأشخاص في وضعية إعاقة، قال إنه حرم من الولوج إلى قاعة الامتحان، في مدينة تازة، بسبب شرط ليس مذكورا في الوثائق المطلوبة.

وأضاف ميمون، في حديثه مع “اليوم24″، أنه يعاني إعاقة بصرية، وتوصل باستدعاء، يوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، بتازة للمشاركة في امتحان التعليم بالتعاقد، وتم حرمانه من الولوج إلى قاعة الامتحان على أساس أن المرافق له يجب توفره على رخصة من النيابة.

وعبر المتحدث نفسه عن استغرابه من أن شرط التوفر على رخصة من النيابة غير موجود نهائيا في الوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أنه أحضر معه طفلته، التي تدرس في المستوى الاعدادي، معززا حضورها بشهادتها المدرسية.

من جهته، أكد مصطفى خيار، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، أن حالة أخرى، وهي شابة في وضعية إعاقة، تم حرمانها هي، أيضا، من ولوج القاعة، واجتياز الامتحان بالمبررات نفسها.

وأوضح المتحدث نفسه أن الشخصين المذكورين حرما من الولوج إلى قاعات الامتحان، بسبب أخطاء مسؤولين في الوزارة، الذين لم يوضحوا الشروط جيدا، كما دعا إلى إنصافهما، مؤكدا أنه ليس خطأهما، بل إنا أخطاء مسؤولين.

يذكر أنه، خلال الأيام الجارية، انطلقت مباريات التعليم في مختلف المدن المغربية.