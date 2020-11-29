شهد إقليم شفشاون حالة انتحار، راحت ضحيتها فتاة قاصر، صباح اليوم الأحد، في دوار “تلاملوت”.
وحسب مصدر مطلع، فإن الفتاة الهالكة، البالغة من العمر 16 سنة، أقدمت على الانتحار شنقا بشذع شجرة قرب منزل أسرتها.
وأضاف المصدر ذاته أنها كانت مختفية لأيام قبل أن يتم العثور عليها من طرف أحد سكان الدوار، ما شكل حالة من الهلع، والصدمة في صفوف عائلتها.
وفور وقوع الحادث، شهدت المنطقة استنفارا أمنيا، ليتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ونقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد التشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر نزيف الانتحار يتواصل بالشمال.. فتاة قاصر تنهي حياتها شنقا في جذع شجرة بضواحي شفشاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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