نزيف الانتحار يتواصل بالشمال.. فتاة قاصر تنهي حياتها شنقا في جذع شجرة بضواحي شفشاون

شهد إقليم شفشاون حالة انتحار، راحت ضحيتها فتاة قاصر، صباح اليوم الأحد، في دوار “تلاملوت”.

وحسب مصدر مطلع، فإن الفتاة الهالكة، البالغة من العمر 16 سنة، أقدمت على الانتحار شنقا بشذع شجرة قرب منزل أسرتها.

وأضاف المصدر ذاته أنها كانت مختفية لأيام قبل أن يتم العثور عليها من طرف أحد سكان الدوار، ما شكل حالة من الهلع، والصدمة في صفوف عائلتها.

وفور وقوع الحادث، شهدت المنطقة استنفارا أمنيا، ليتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ونقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد التشريح الطبي.