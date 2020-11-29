شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مسؤول عسكري ليبي : الجيش الوطني وجّه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية في صحراء المنطقة الجنوبية بالبلاد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 54 ثانية - 7:06 مساءً, 29 نوفمبر 2020 م المناطق - واس قال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الليبي خالد المحجوب: إن الجيش وجّه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء منطقة الجنوب رغم اتساع الرقعة الصحراوية وصعوبة السيطرة عليها.

وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية اليوم أن هناك شخصا يدعى “حسن الوشي” هو من يقوم بدور الداعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في تلك المنطقة بجنوب الصحراء.

وأشار المحجوب إلى أنه أُلقي القبض على تلك المجموعات القتالية التابعة للتنظيم الإرهابي، ونُقلوا بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي لإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم.

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