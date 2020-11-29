شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة لصياغة الدستور السوري في جنيف.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون بدء الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري غدا في جنيف، وهي اللجنة المكونة من 45 شخصية سورية بالتساوي بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني، وستناقش الأسس والمبادئ الوطنية، وستُعقَد الجولة الخامسة في يناير القادم وستناقش المبادئ الدستورية .

وكشف بيدرسون في مؤتمر صحفي عن وجود خلافات بين أطراف اللجنة أدّت إلى عدم التقدم في هذا المسار بما يرقى إلى تطلعات الشعب السوري ويسهم في إنهاء معاناته .

وأعرب عن أمله في بناء الثقة بين الأطراف السورية وإحراز تقدم في ملف المحتجزين والمخطوفين والمختفين، معبّراً عن أمله في انخراط الأطراف السورية في مضمون المسار السياسي .