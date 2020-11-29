إسرائيل جاهزة لكل "السيناريوهات" على حدود سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي آفيف كوخافي إن بلاده مستمرة بالعمل ضد التموضع الإيراني في سوريا والاستعداد لأي هجمات ضدها.

وهذه هي أول تصريحات لمسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى بشأن إيران بعد مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده مهابادي، في منطقة آبسرد دماوند في طهران قبل يومين.



وقال الجيش الإسرائيلي إن كوخافي أجرى "جولة تفقدية للقوات العاملة في فرقة الجولان على الحدود مع سوريا، وأجرى تقييمًا عامًا للوضع بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة وقادة آخرين".

وأضاف أن كوخافي بحث مع القادة العسكريين جهوزية الجيش الإسرائيلي لكافة السيناريوهات على الحدود مع سوريا.

وقال كوخافي: "جئت إلى هنا لأتابع عن كثب على آخر مستجدات الوضع الأمني لا سيما فيما يتعلق بالتموضع الإيراني في سوريا، وبهدف توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم واشترك في النشاط المركز والناجح في كشف حقل العبوات الناسفة قبل عشرة أيام بالقرب من الحدود، إضافة إلى الضربة التي وجهناها بعدها في سوريا ضد مواقع إيرانية وسورية على حد سواء".





وأضاف كوخافي: "رسالتنا واضحة؛ مستمرون في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا كما أننا مستمرون في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا".

ووصف الوضع الحالي على الحدود السورية بأنه طبيعي.