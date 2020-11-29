5 ثقافة.. مبادرة طموحة في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرض تفشي فيروس كورونا المستجد والإغلاق الجزئي واقعا صعبا على محبي الثقافة في ألمانيا، ولم يعد هناك أي متنفس ثقافي غير الإنترنت.

لكن مبادرة طموحة في ألمانيا فتحت طريقا جديدا لمحبي الثقافة والفعاليات الثقافية في زمن الجائحة، وهي مبادرة "5 ثقافة" عبر الهاتف، في مدينة كولمباخ، وسط البلاد.



ولمدة ٥ دقائق، يلقي متطوعون قصائد، أو يقصون قصة، أو يعزفون مقطوعة صغيرة للمتصل حسب اختياره.

وتقول هايكه زولنر، صاحبة المبادرة إن مشروع "5 دقائق من الثقافة" في منطقة كولمباخ يهدف إلى تكثيف التجارب الثقافية في وقت أزمة كورونا.

ويستقبل المتطوعون في المبادرة مكالمات محبي الثقافة، وينفذون ما يطلبونه، سواء كان شعرا أو أدبا أو موسيقى لمدة ٥ دقائق فقط، وفق صحيفة "بيلد الألمانية".

وبالإضافة إلى كولمباخ، تنشط مبادرات مماثلة في مدينة أوجسبورغ جنوبي ألمانيا ومدينة شفاينفورت الجنوبية أيضا، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

هايكه زولنر قالت لصحيفة بيلد: "تأتي لنا طلبات لطيفة، فنحن نفذنا الأحد مكالمة هاتفية مع سيدة تبلغ من العمر ٨٠ عاما، بناء على طلب من أصدقائها الذين أرادوا مفاجأتها".

ومنذ عدة أشهر مضت، تغلق المسارح والمكتبات ودور العرض أبوابها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي سجل مليون إصابة في ألمانيا حتى اليوم.