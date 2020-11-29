شكرا لقرائتكم خبر تركيا تورط الشرطة الألمانية في بحر إيجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية في برلين أن عددا من ضباطها شاركوا في عملية مثيرة للجدل ضد مهاجرين في بحر إيجة بين اليونان وتركيا.

وجاء في بيان داخلي يمثل موقف إدارة الشرطة، أن الضباط تورطوا في عملية يبدو أنها لم تكن قانونية ومنعوا قاربا لطالبي لجوء من الوصول إلى الشواطئ اليونانية، والقادمين من تركيا.

وكانت مجلة «شبيجل» نشرت خبرا من قبل عن الواقعة استنادا إلى خطاب من رئيس منظمة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية، فابريس ليجيري إلى المفوضية الأوروبية.

وتثور الشبهات حول منع زورق ألماني مشارك في قوة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية طالبي لجوء بصورة غير قانونية حسب مبادئ القانون الدولي، حيث تم ذلك دون فحص مسبق وتسبب في عودة طالبي اللجوء إلى بلادهم بطريقة غير صحيحة.