شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بدبي» تطلق مشروع «نابض» لربط المستشفيات الحكومية والخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت هيئة الصحة بدبي، الأحد، أحد أهم مشروعاتها الرقمية والذكية، وهو مشروع نابض الذي يستهدف ربط مستشفيات الهيئة وجميع المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة والعالم، بما يوحد التقارير الطبية للمرضى وفق أعلى درجات الخصوصية والدقة والسرعة.

ولدى إطلاق المشروع بحضور عدد كبير من المسؤولين والمختصين، قال حميد القطامي، المدير العام للهيئة: إن المشروع الرائد يأتي ضمن التزام الهيئة وحرصها الشديد على التحول الذكي بخدماتها ومنظومتها الصحية، التي تخدم الناس وتحقق التنافسية العالمية لدبي في المجال الصحي.

وأكد أن ما يشهده القطاع الصحي في دبي من طفرات وتحولات وما يحققه من ريادة عالمية، إنما هو نتاج الرعاية الكريمة والشاملة التي يحظى بها القطاع من قيادتنا.

ومشروع "نابض" يتوافق في أنظمته الحديثة وتقنياته المتطورة وأهدافه مع توجهات حكومة دبي، وتطلعات الإمارة في أن تكون هي الرائدة بمنشآتها وخدماتها الطبية فائقة المستوى. ولذلك سعت الهيئة لتنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يجمع مستشفيات ومراكز وعيادات دبي (الحكومية والخاصة) في منظومة إلكترونية متكاملة، تمثل طفرة مهمة في العناية بالمرضى، ولاسيما التشخيص والعلاج، الذي سيرتكز على بيانات وتقارير طبية موحدة، يتوفر معها وقت وجهد الأطباء والمرضى، والتكلفة المالية أيضاً.