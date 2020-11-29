شكرا لقرائتكم خبر عن فلادمير : تبقت لنا 19 مباراة ونؤمن بحظوظنا في المنافسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مصعب الفكي

يشهد استاد حمدان بن راشد في التاسعة مساء غد الإثنين لقاء مصيريا، حين يستقبل حتا صاحب الأرض والمركز الأخير في الجدول (نقطة واحدة) ضيفه خورفكان الثاني عشر (نقطتين) في مباراة تحديد مصير.

وسيكون الفوز الأول هذا الموسم، هدفاً لحتا من أجل الخروج من النفق المظلم، وتحقيق العلامة الكاملة التي تشكل فرصة الخلاص من التواجد في دوامة المهددين. ويتطلع حتا إلى استغلال عامل الأرض، وبعض اللمسات من مديره الفني الجديد الصربي فلاديمير فيرميزيتش من أجل من البحث عن الفوز، وإن كان مستوى وأداء اللاعبين الأجانب لا يزال يشكل مصدر قلق قياساً إلى تواضع مردودهم.

وقال فلاديمير مدرب حتا: ستكون مباراة صعبة، نواجه فريقا مميزا ومنظما، شاهدت المباراة الأخيرة لهم أمام الشارقة لقد تسببوا بمشاكل كثيرة للشارقة وخرجوا من حامل اللقب بنقطة.

وأضاف: فريقنا تدرب جيداً ولكن سيكون لدينا بعض الغيابات في هذه المباراة بسبب الإصابات أتمنى أن يكون البدلاء في الموعد وثقتي كبيرة في جميع لاعبي الفريق.

وعن ضرورة تحقيق الفوز في المباراة بعد ان فشل الفريق في تحقيق الفوز منذ بداية الدوري قال: صحيح أنه من الصعب العودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة النتائج المتواضعة ولكن علينا أن نقاتل حتى النهاية، مباراة خورفكان فرصة جيدة لتعديل المسار، لم يكن لدينا وقت كاف للتحضير بعد مباراة الجزيرة ولكن هذا ليس مبرر،

تبقت لنا 19 مباراة في الدوري ويجب علينا حصد النقاط حتى نضمن البقاء ومركزا جيدا في الترتيب، علينا أن نؤمن بحظوظنا في المنافسة.

وعن تقييمه للفريق بعد مباراة الجزيرة قال: عقدنا عددا من الاجتماعات لنفهم عقلية اللاعبين وكذلك ليفهموا طريقتي في العمل، خلال مباراة الجزيرة كانت هناك أمور جيدة، اللاعبون نفذوا ما طلبته منهم وهذا الأمر أسعدني ويعني أننا في الطريق الصحيح.

وعن مشكلة العقم الهجومي للفريق قال: نعم لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة أمام المرمى، صنعنا العديد من الفرص أمام الجزيرة ولكن لم ننجح في التسجيل وهذه مشكلة يجب معالجتها، وأعتقد أن المهاجمين ليس لديهم ثقة أمام المرمى، ولكن مع التدريب المستمر والعمل الجاد ستعود لهم الثقة، كما أن الفوز في مباراة خورفكان سيجدد الثقة للفريق بكامله.

هذا وأوضح سعيد المسماري لاعب فريق حتا أن عدم الفوز في المباريات الماضية لا يشكل ضغطا على اللاعبين مبينا أن الفريق عانى كثيرا منذ بداية الموسم ويجب تصحيح المسار بداية من مباراة خورفكان وقال: المباراة منافسة بين فريقين والفريق الذي يبذل جهدا أكثر ويحالفه التوفيق سيحقق الفوز، أتمنى ان ننهي هذا اللقاء بالفوز لأننا نحتاج للنقاط الثلاث.